美国应放开对华出口管制--陈德铭

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月18日电（记者 药朝清）---中国商务部部长陈德铭周日表示，美国应放开对中国的出口管制，取消对中国企业的投资限制，以利于减少美国的贸易赤字。
陈德铭在北京举行的“中国发展高层论坛2012”上称：“美国劳动生产率高，工人素质好，如中国企业在美国投资建厂，不仅可以提高美国的出口能力，还可以辐射到周边国家和地区，从而有利于美国贸易赤字的减少。”
中国政府经常抱怨，中国企业向美国各行各业的投资常遭政治壁垒，美国政府还对中国企业想要购买的某些技术加以出口限制。
“美国不断承诺要放开，并表示将制订向中国放开的政策。但3年过去了，仍不见任何实质性的改变。俗话说：‘只听楼梯响，不见人下来’，现在楼梯也不响了，”陈德铭称。
他指出，中国已经采取措施减少对出口的依赖，去年贸易顺差占国内生产总值（GDP）的比重仅略高于2%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。