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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:21 BJT

中国作家向苹果维权 索赔5,000万元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月18日电---中国官方媒体周日报导称，22名中国作家对苹果(AAPL.O)提起诉讼，指责苹果应用商店出售其未授权作品。

中国作家维权联盟去年要求苹果停售相关作家电子版作品，稍早说服百度(BIDU.O)停止在百度文库里发布其内容。

新华社报导称，这些作家称共有95部作品涉嫌被苹果应用商店侵权，因此向苹果索赔5,000万元。报导并未说明起诉提出地点。

苹果发言人Carolyn Wu称：“作为知识产权持有者，我们理解保护版权的重要性，当我们收到起诉通知，我们将迅速、恰当地做出回应。”

记者暂未联系到中国作家维权联盟发表评论。外国公司多年来抱怨，中国对版权条例执法不严，也有越来越多的中国版权所有者呼吁，加强版权维护。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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