中国作家向苹果维权 索赔5,000万元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月18日电---中国官方媒体周日报导称，22名中国作家对苹果(AAPL.O)提起诉讼，指责苹果应用商店出售其未授权作品。
中国作家维权联盟去年要求苹果停售相关作家电子版作品，稍早说服百度(BIDU.O)停止在百度文库里发布其内容。
新华社报导称，这些作家称共有95部作品涉嫌被苹果应用商店侵权，因此向苹果索赔5,000万元。报导并未说明起诉提出地点。
苹果发言人Carolyn Wu称：“作为知识产权持有者，我们理解保护版权的重要性，当我们收到起诉通知，我们将迅速、恰当地做出回应。”
记者暂未联系到中国作家维权联盟发表评论。外国公司多年来抱怨，中国对版权条例执法不严，也有越来越多的中国版权所有者呼吁，加强版权维护。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。