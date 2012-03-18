〔欧洲个股〕道达尔内部消息人士称,中国并未增持其股权

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/巴黎3月18日电---法国石油公司道达尔(TOTF.PA)一位消息人士周日表示,中国并未增持该公司股份,对华尔街日报网络版的有关报导予以否认.
华尔街日报援引对道达尔首席执行官Christophe de Margerie采访称,该公司已与中石化就勘探及开采页岩气达成协议,中国国家外汇管理局目前持有道达尔2%的股权.
报导称,如果中国主权财富基金中投公司(CIC)希望进一步增持股权,Margerie认为没有"任何问题".
"中国自2008年4月以来并未买入道达尔任何股权,"道达尔的一位消息人士告诉路透,并称,"没什么新变化."
中国于2008年4月买入道达尔2%股权.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)