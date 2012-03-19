版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:44 BJT

〔亚洲金融〕东亚国家或将应对汇率波动的基金规模扩大一倍--WSJ

路透3月19日电---华尔街日报(WSJ)周一引述东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)官员报导称,东盟国家和日本、韩国及中国可能将帮助各国应对汇率波动的一项工具规模扩大一倍.

该报援引东盟一体化监督办公室主管兼首席经济学家Aladdin Rillo称,这些国家考虑将通过清迈协议设立的应对汇率波动的基金规模扩大至2,400亿美元.

此举或将在这些国家的副财长和央行总裁3月28日举行的会议上获得通过.若通过将在5月亚洲开发银行年会间歇举行的财长会议上敲定.

"目前经济不确定性上升,"Rillo对华尔街日报称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 杜明霞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐