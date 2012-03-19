〔亚洲金融〕东亚国家或将应对汇率波动的基金规模扩大一倍--WSJ

该报援引东盟一体化监督办公室主管兼首席经济学家Aladdin Rillo称,这些国家考虑将通过清迈协议设立的应对汇率波动的基金规模扩大至2,400亿美元.

此举或将在这些国家的副财长和央行总裁3月28日举行的会议上获得通过.若通过将在5月亚洲开发银行年会间歇举行的财长会议上敲定.