〔亚洲金融〕东亚国家或将应对汇率波动的基金规模扩大一倍--WSJ

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月19日电---华尔街日报(WSJ)周一引述东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)官员报导称,东盟国家和日本、韩国及中国可能将帮助各国应对汇率波动的一项工具规模扩大一倍.
该报援引东盟一体化监督办公室主管兼首席经济学家Aladdin Rillo称,这些国家考虑将通过清迈协议设立的应对汇率波动的基金规模扩大至2,400亿美元.
此举或将在这些国家的副财长和央行总裁3月28日举行的会议上获得通过.若通过将在5月亚洲开发银行年会间歇举行的财长会议上敲定.
"目前经济不确定性上升,"Rillo对华尔街日报称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。