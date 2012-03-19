更正:〔东京汇市〕日圆兑欧元触及五个月低点,美元持稳

(更正:因英文原文有误,内文第五段应为投机客增持日圆空头仓位,规模达到"11个月"最高,非"近五年"最高.)

* 日圆在利差交易中仍扮演融资货币角色

* 美元上周上涨暂停后目前持稳

* 澳元静待澳洲央行总裁讲话

路透悉尼3月19日电---日圆周一在亚洲交易时段盘初处于守势,欧元兑日圆触及五个月新高;而美元上周尾段回落后,目前仍在整理当中.

欧元兑日圆EURJPY=R报110.03日圆,盘中高见110.09.阻力位料在110.16附近,为去年4月至今年1月跌势的50%回档位.突破该水准将为升向111.60附近铺路,后者是日本10月31日干预汇市阻升日圆时出现的峰值.

澳元兑日圆AUDJPY=R上周五突破88.00的阻力位后,最新报88.56日圆,距离90.00附近的2011年高点不远.

日本央行上个月意外放松货币政策,强化了日圆做为套利交易融资货币的角色.此外,美国公债收益率(殖利率)近期大涨令美元做为融资货币的吸引力相比日圆下降.

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到11个月最高.

但交易员称,若油价持续攀升打击风险偏好,日圆本周或将出现一些修正.美国原油期货CLc1上周五扬升逾2%,部分源于伊朗核计划导致的紧张局势.

"目前市场普遍预期欧元区将出现一波经济衰退,料将明显减慢全球经济增速,投资者已转向指望美国加快经济成长以作为弥补,"DailyFX外汇策略师Ilya Spivak指出.

"若油价攀升再度损及美国复苏(如2010年末至2011年初)的担忧开始发酵,投资者情绪恶化将促使他们将资金撤离股票等风险资产,买入公债等避险资产.这将再度令公债收益率承压,从而推动日圆回升."

的确,上周五的数据显示美国消费者物价2月涨幅创10个月来最大,因汽油价格弹升,但基础通货膨胀压力上升的迹象甚少.[ID:nST0441726]

然而,周五的美国经济数据没有保持近期的乐观基调,导致美元回吐上周的大多数涨幅,因投资者评估近期美国公债收益率(殖利率)急升是否反映了该国经济复苏力道持续增强.

经济前景改善,已令市场降低对美联储推出更多宽松政策的预期.不过美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯上周五表示,联储应出台更多举措以提振成长,否则美国经济可能出现持续10年甚至更久的滞胀局面.

美元指数.DXY最新报79.741,自上周四触及的两个月高位80.738回落.

欧元兑美元EUR=报1.3181美元,远高于上周低位1.3002美元.澳元兑美元AUD=D4亦升至1.0606美元,延续上周自1.0422美元低位开始的反弹之势.

鉴于近期一系列疲弱数据,市场热切等待澳洲央行行长在0500GMT发表的讲话,等待看到是否会有利率下调的暗示.

"近期数据疲弱,不过我们认为政府若就此认定国内结构调整成本要高于矿业荣景的收益,还为时太早."摩根大通的Stephen Walters表示.(完)

--编译 徐文焰/张荻/肖群英/洪曦;审校 戴素萍/王丽鑫/张涛

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