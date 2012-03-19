大马士革发生连环爆炸,至少27人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特3月17日电---大马士革市中心周六发生两起针对叙利亚安全机构的连环爆炸案，造成至少27人死亡。叙官方电视台称，事件为试图逼总统阿萨德下台的“恐怖分子”所为。

电视台称，当地时间周六早上7点半（0530 GMT），装满炸药的汽车在大马士革安全局刑事分局和叙利亚空军情报局分局附近引爆，其中一栋楼体正面被炸毁，街上到处是碎片。

惨不忍睹的现场画面显示，两辆汽车内有数具烧焦的尸体，血染一辆小面包车。

叙利亚内政部发表声明称，爆炸案造成至少27人死亡，140人受伤。

一名头裹绷带的老人说：“我们听到一声巨响，同时我们的房门被炸开……尽管我们离爆炸现场还有段距离。”

尚无人宣称对此负责。过去三个月中，大马士革和叙第二大城市阿勒波（Aleppo）遭多起自杀式爆炸袭击。

爆炸案发生时叙利亚反抗运动一周年刚过两天。据联合国数据，叙动乱已造成8,000多人死亡，约23万人背井离乡。（完）