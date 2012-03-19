〔美国金融〕美联储修正压力测试中银行损失数据,资本充足率不受影响

路透华盛顿3月16日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五表示,本周公布的银行业压力测试结果中,在计算银行损失方面出现错误.

不过美联储做出了修正,花旗集团(C.N)、美国银行(BAC.N)和其他三家业者受到影响.但这次修正并不影响资本充足率等关键指标.

美联储最初于周二公布测试结果,称大多数美国大型银行通过了其年度压力测试.[ID:nSB1430900]

美联储周五公布了修正后的数据,将花旗在受压情况下的优先留置抵押贷款损失从93亿美元下修至89亿美元,因美联储决定将国外抵押贷款从该计算中剔除.

未能立即联系到花旗对此置评.

其他受到此次修正影响的银行业者是Ally FinancialGKM.N、美国大都会人寿保险公司(MET.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N).

总体而言,美联储进行修正后,19家大型银行的优先留置抵押贷款损失从615亿美元小幅降至611亿美元.(完)