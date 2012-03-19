美国与加拿大经济指标预测--3月19日-3月26日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透3月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------3月19日当周-------------------------------
3月19日(一)
1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 1月 -- 87.4
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 +0.3% +0.9%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 30 29
3月20日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 -- +0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 70 69.9
建筑许可年率(万户) 69 68.2
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 -- +3.3%
3月21日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月16日当周 -- 736.5
再融资指数 -- 3,971.1
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 462 457
1230 加拿大领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
3月22日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月17日当周 35.5 35.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.575
续请失业金人数(万人) 3月10日当周 337.5 334.3
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +1.7% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 1月 -- +0.7%
(较上年同期) -- -0.8%
3月23日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.5%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 32.5 32.1
1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 -- 125.1
----------------------------------3月26日当周-------------------------------
3月26日(一)
0400 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- --
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 正0.22
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +0.5% +2.0%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。