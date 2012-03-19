〔中国金融〕银监会要求4月底前上报年内到期平台贷还款方案--报载

路透上海3月19日电---第一财经日报周一报导称,银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.

报导称,除了制定还款方案,银监会还要求密切跟踪融资平台运营状况和到期贷款的还款进度.对不能按照方案落实还款资金来源、可能造成还款违约和存在以贷还贷问题的,要及早采取处置措施,并专报银监会.

报导指出,《意见》明确了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的总体思路,要求以缓释风险为目标,以降旧控新为重点,以提高现金流覆盖率为抓手,继续推进平台贷风险化解工作.

银监会还提出要"逐户按月统计到期贷款".各银行、各银监局要建立融资平台贷款到期情况的台账统计制度,逐月统计融资平台的到期时间、金额、偿债资金来源、实际偿还情况等,按季报送银监会.

中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.中国银监会3月初并要求对地方平台贷款要在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.[ID:CN1423196]

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nSB1123804](完)