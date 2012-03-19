美议员要求制裁中国汽车零部件出口

上述议员中不少来自汽车制造业发达的中西部偏北各州，而这些地区或对奥巴马11月能否连任起到重要作用。

议员们称：“这些策略已经奏效。中国汽车零部件出口迅速增长，自2000年来增加了约900%。”

倡议者称，奥巴马政府的选择包括，向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，或根据美国贸易救济法采取措施，向中国出口到美国的汽车零部件征税或进行其他限制。（完）