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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:04 BJT

美议员要求制裁中国汽车零部件出口

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月16日电---188名美国议员周五敦促总统奥巴马打击中国“掠夺性”定价措施，他们称，中国举措正威胁美国汽车零部件行业。

这一团体致信奥巴马称：“我们不能坐等破坏进一步发生。汽车业75%的就业来自汽车零部件，如今美国各州此类就业都岌岌可危。”

上述议员中不少来自汽车制造业发达的中西部偏北各州，而这些地区或对奥巴马11月能否连任起到重要作用。

议员们称，中国通过制定众多政策，让国内汽车零部件生产商拥有不公平贸易优势。

他们表示，这些政策包括中国对外国汽车零部件进口设限，对本土汽车零部件生产商提供补贴，从而导致中国制造的零部件价格低廉。

议员们称：“这些策略已经奏效。中国汽车零部件出口迅速增长，自2000年来增加了约900%。”

倡议者称，奥巴马政府的选择包括，向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，或根据美国贸易救济法采取措施，向中国出口到美国的汽车零部件征税或进行其他限制。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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