美议员要求制裁中国汽车零部件出口

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日电---188名美国议员周五敦促总统奥巴马打击中国“掠夺性”定价措施，他们称，中国举措正威胁美国汽车零部件行业。
这一团体致信奥巴马称：“我们不能坐等破坏进一步发生。汽车业75%的就业来自汽车零部件，如今美国各州此类就业都岌岌可危。”
上述议员中不少来自汽车制造业发达的中西部偏北各州，而这些地区或对奥巴马11月能否连任起到重要作用。
议员们称，中国通过制定众多政策，让国内汽车零部件生产商拥有不公平贸易优势。
他们表示，这些政策包括中国对外国汽车零部件进口设限，对本土汽车零部件生产商提供补贴，从而导致中国制造的零部件价格低廉。
议员们称：“这些策略已经奏效。中国汽车零部件出口迅速增长，自2000年来增加了约900%。”
倡议者称，奥巴马政府的选择包括，向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，或根据美国贸易救济法采取措施，向中国出口到美国的汽车零部件征税或进行其他限制。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。