以色列向中国阐明对伊立场,暗示或先发制人

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月16日电（记者 Sui-Lee Wee）---以色列16日向中国表达对伊朗核项目的忧虑，暗示该国可能先发制人打击伊朗。中国多次呼吁通过外交途径解决伊朗核问题。
中国与伊朗有着密切的能源和贸易关系，一直反对向伊朗实施单边制裁，并敦促通过协商解决该国核问题。
伊朗坚称其核能项目绝非用于军事，并一再表示不会屈于外部压力放弃核项目。
以色列外交部长利伯曼（Avigdor Lieberman）访问中国时向记者表示：“对我们来说，向中国合作伙伴解释我们的立场非常重要。”
他说：“向中国阐明我们的立场很重要，希望他们（中国）能理解我们的忧虑和问题。”他并表示以色列会继续与中国对话。
以色列对伊朗核问题言辞日益激烈，该国表示，若伊朗不顾外界压力持续进行核项目，不管有无美国支持都将采取军事行动。
外界愈发相信，对于以色列所认为的威胁其存在的伊朗核设施，以色列可能采取某种形式的打击措施。
利伯曼称：“我们更希望国际社会通过对话、六国会谈及制裁等方式解决伊朗问题。”
“但要是这些方式行不通，我认为我们有权保护和扞卫自己。正如我所言，我们保留各种选择，”他补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。