《中国报摘》--中国证券报3月19日

* 头版头条:

--中国国务院副总理李克强指出,中国的改革已经进入攻坚期,要深化财税、金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革,努力在重点领域和关键环节取得突破.同时,要把握好稳中求进的总基调,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

* 其他:

--报导援引市场人士预计,春节后企业开工,信贷需求开始逐渐放大,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.

--财政部部长谢旭人表示,今年将稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有交易环节的税收改革方案.国家发改委主任张平在论坛上表示,要深化资源性产品价格和环保收费的改革.

--据金凯讯、息旺能源、金银岛等多家信息机构测算,自2月8日以来,三地原油变化率已达到或超过10%.业内人士认为,因两会延迟的成品油调价会很快兑现,汽柴油价格涨幅可能达到每吨700元.

--焦作万方000612.SS公告,公司与中国铝业(2600.HK)(601600.SS)拟签署增资协议,双方将共同向中铝新疆铝电有限公司增资28.48亿元,其中焦作万方现金出资10.14亿元,中国铝业现金出资18.34亿元.

--盐田港(000088.SZ)公告,公司控股子公司拟投资、建设、经营惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目,该项目包括建设2个7万吨级散货泊位,总投资估算24.932亿元.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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