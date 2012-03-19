《中国报摘》--中国证券报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国国务院副总理李克强指出,中国的改革已经进入攻坚期,要深化财税、金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革,努力在重点领域和关键环节取得突破.同时,要把握好稳中求进的总基调,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.
* 其他:
--报导援引市场人士预计,春节后企业开工,信贷需求开始逐渐放大,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.
--财政部部长谢旭人表示,今年将稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有交易环节的税收改革方案.国家发改委主任张平在论坛上表示,要深化资源性产品价格和环保收费的改革.
--据金凯讯、息旺能源、金银岛等多家信息机构测算,自2月8日以来,三地原油变化率已达到或超过10%.业内人士认为,因两会延迟的成品油调价会很快兑现,汽柴油价格涨幅可能达到每吨700元.
--焦作万方000612.SS公告,公司与中国铝业(2600.HK)(601600.SS)拟签署增资协议,双方将共同向中铝新疆铝电有限公司增资28.48亿元,其中焦作万方现金出资10.14亿元,中国铝业现金出资18.34亿元.
--盐田港(000088.SZ)公告,公司控股子公司拟投资、建设、经营惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目,该项目包括建设2个7万吨级散货泊位,总投资估算24.932亿元.(完)
--整理 周晓峰; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。