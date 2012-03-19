〔中国贸易〕未来几年中国将成为全球第一大进口国--商务部长

路透北京3月19日电---中国商务部部长陈德铭周日表示,未来几年,中国将成为全球第一大进口国及国际上最大的市场.他认为,新兴国家应把扩大内需尤其是消费需求作为内部均衡增长的基本立足点.

新华社援引陈德铭在国务院发展研究中心举办的中国发展高层论坛2012年会上建议,各国确保非均衡增长的可控性,相关国家以开放的包容的心态对待新兴国家的崛起,共同努力开放市场和扩大本国消费.

"新兴国家要从国情出发,扩大市场的开放,促进贸易的便利化,把扩大内需尤其是最终的消费需求作为内部均衡增长的一个基本立足点",他并称,"追求均衡增长是我们各国共同的目标".

陈德铭指出,中国最近几年每年国内生产的商品零售总额增幅达到16%乃至18%,高于经济增长速度.

此前海关数据并显示,中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,达39.6%的13个月高位;当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.[ID:nSB1425010]

另外,陈德铭还重申,有些发达国家大搞贸易保护主义的做法是不可取的,既对他国不公,也是对本国的公民和企业的不公,不会有好的效果.(完)