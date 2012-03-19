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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:16 BJT

〔韩国股市〕高开,金融股领涨

路透首尔3月19日电---韩国股市周一盘初走高,金融股盘初领涨.

新韩金融集团(055550.KS)升1.34%,友利金融控股053000.KS上涨1.49%.

0004GMT时,综合股价指数.KS11涨0.52%,至2,044.92点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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