《全球主要国家债券发行预告》--3月19日-3月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/19 法国 BTF债券
3/19 1530 美国 13及26周期国库券
3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券
3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第一日)
3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
3/20 1530 美国 四周期国库券
3/20 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第二日)
3/20 1000 希腊 13周期国库券
3/21 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 2012年7月20日到期的四个月期国库券
2013年3月22日到期的12个月期国库券
3/21 加拿大 30年期公债
3/21 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%
3/21 德国 20亿欧元 2023年4月到期的BUNDei债券
3/21 0120 日本 三个月贴现国库券
3/21 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第三日)
3/22 英国 9亿英镑 票息0.625%的2042年到期公债
3/22 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
3/22 日本 债券标售以增强流动性
3/22 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第四日)
3/23 英国 国库券
3/23 0120 日本 三个月贴现国库券
3/26 0600 德国 30亿欧元 2013年3月27日到期的12个月期Bubill债券
3/26 法国 BTF债券
3/26 1530 美国 13及26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。