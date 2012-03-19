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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:40 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月19日-3月26日

路透3月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

3/19 法国 BTF债券

3/19 1530 美国 13及26周期国库券

3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券

3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第一日)

3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券

3/20 1530 美国 四周期国库券

3/20 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第二日)

3/20 1000 希腊 13周期国库券

3/21 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 2012年7月20日到期的四个月期国库券

2013年3月22日到期的12个月期国库券

3/21 加拿大 30年期公债

3/21 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%

3/21 德国 20亿欧元 2023年4月到期的BUNDei债券

3/21 0120 日本 三个月贴现国库券

3/21 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第三日)

3/22 英国 9亿英镑 票息0.625%的2042年到期公债

3/22 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)

3/22 日本 债券标售以增强流动性

3/22 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第四日)

3/23 英国 国库券

3/23 0120 日本 三个月贴现国库券

3/26 0600 德国 30亿欧元 2013年3月27日到期的12个月期Bubill债券

3/26 法国 BTF债券

3/26 1530 美国 13及26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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