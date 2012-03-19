〔企业并购〕联合包裹与荷兰同业TNT Express达成收购协议--消息

路透伦敦3月18日电---两位熟悉谈判进展的消息人士称,联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)已经同意收购荷兰同业TNT Express TNTE.AS,报价较上次的49亿欧元(64.5亿美元)有所提高.

UPS的最新报价料为每股约9.5欧元,共计51亿欧元,以赢得TNT Express股东批准.此前每股9欧元的报价被后者股东拒绝.

该交易将于周一宣布.

UPS周五曾表示,仍有意收购TNT Express,但需要更多时间.(完)