〔企业并购〕联合包裹与荷兰同业TNT Express达成收购协议--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦3月18日电---两位熟悉谈判进展的消息人士称,联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)已经同意收购荷兰同业TNT Express TNTE.AS,报价较上次的49亿欧元(64.5亿美元)有所提高.
UPS的最新报价料为每股约9.5欧元,共计51亿欧元,以赢得TNT Express股东批准.此前每股9欧元的报价被后者股东拒绝.
该交易将于周一宣布.
UPS周五曾表示,仍有意收购TNT Express,但需要更多时间.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。