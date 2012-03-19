〔英国经济〕随着就业忧虑舒缓,英国人消费意愿将上升--Markit调查

路透伦敦3月19日电---Markit周一公布的调查显示,英国消费者预计,他们未来一年的财务状况将恶化,但随着工作保障忧虑得到舒缓,他们在大件购买方面的支出意愿略有上升.

英国3月Markit家庭财务指数从2月的14个月高位38.7跌至37.8,远低于50的荣枯分水岭.该数据高于50标志着英国家庭财务状况改善.

该份调查突出说明,由于失业上升、薪资增加微乎其微、通胀率居高不下且政府削减支出,英国人的信心仍然脆弱.

但此项调查的编制机构Markit称,信心情况有一些根本性改善.

Markit的分析师Jack Kennedy表示,"尽管家庭仍承受着相当大的财务压力,但随着春季的来临,明显出现了一些希望的萌芽."

虽然几近半数的家庭认为,他们的财务状况在未来一年将变糟,但整体人气仍好于2011年的任何时期.

"最新调查表明,随着2012年初经济活动出现加速迹象,人们对工作保障的忧虑有所缓解,"Kennedy谈到,"这支撑了支出水准,并使人们对大件购买的意愿有所改善."

3月人们对购车、度假等大额消费的热情为自2010年12月以来的最高水平,当时为英国上调增值税之前.

英国央行和该国政府预计,通胀回落缓解对生活标准的压力,消费者今年将增加支出.

然而,石油和汽油价格处于纪录高位,令人们担心通胀降幅恐难遂人愿.Markit的调查亦反映出这一忧虑.

Kennedy说,"当前人们对价格的看法,以及未来通胀预期均有所升高,部分与近期汽油成本上涨有关."

他说,"如果今年通胀下降预期未能完全兑现,薪资增长疲弱恐怕就意味着,家庭财务状况将继续受到各个方面的压力."(完)