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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:27 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初微涨,受绩优股买盘提振

路透东京3月19日电---日本股市日经指数周一盘初微涨,投资者买进表现落后的绩优股;市场人士要等到寻觅到美国经济复苏新证据后,才会进一步推高股指.

日经指数.N225盘初上涨0.2%至10,150.72点,上周连续第六周周线上涨.东证股价指数.TOPX上扬0.2%至868.26点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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