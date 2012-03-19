〔金砖国家〕3月16日股汇市收盘纵览

路透3月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月16日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.2%,至1,063.34点.

中国股市:沪综指周五反弹收高1.3%,但本周则累计下跌1.4%,创逾两个月最大周跌幅.分析师表示,周三的大跌令市场信心明显受挫,中小盘股面临较大调整压力,而两会后消息面处于真空期间,预计下周大盘仍以震荡盘整为主.沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点,本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.今日沪市A股成交金额为1,021.9亿元人民币,上日为1,118.8亿元.[.SSCN]

香港股市:港股在清淡交投中收低,中资地产股延续疲势,抵消利丰(0494.HK)和腾讯(0700.HK)坚挺的影响.恒生指数.HSI今日收跌0.17%,报21,317.85点,但本周收高1.1%.恒生国企指数.HSCE收跌0.22%,报11,216.39点,本周亦收低0.35%.[.HKCN]

中国汇市:心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升.获利了结促美元指数.DXY涨幅放缓,人民币中间价跳涨逾百点,并带动汇价上行.官方多次强调要扩大汇率波幅,目前所呈现的中间价波幅扩大,成为投资者关注焦点.

近期中间价呈现双向波动,且波幅巨大.上海一银行交易员认为,中间价进入宽幅震荡时代.中间价跳空高开,但从盘间汇价走势判断,市场仍偏向于持有美元.[CNY/CN][ID:nSB1437934]

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印度股市:受石油类股拖累连续第二个交易日下滑,此前政府发布下一财年的预算报告,当中政府借款及赤字目标均引发市场疑虑.指标BSE指数.BSESN收低1.2%,至17,466.20点.石油类股跌幅最大,CNX能源指数下挫3.3%.[.BO]

印度汇市:印度卢比在财政部预算报告发布后起初追随股市跌势,但之后收复所有失地,因部分国内黄金进口商出脱美元多头仓位.卢比兑美元INR=D2收报50.175/185,强于周四收盘的50.38/39.[INR/][ID:nL4E8EG6QE]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,748.320点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.11%,报940.39点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.25%,报29.2816;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.5%,报38.5727卢布.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.1%至67,684.13,本周累计上涨1.4%.此前美国弱于预期的经济数据打击了人们对美国经济正在改善的信心.[ID:nL2E8EGEQ8]

巴西汇市:巴西雷亚尔BRBYBRL=变动不大,历时逾两周的跌势放缓,此前政府出台税收和利率措施以抑制外资的涌入,导致雷亚尔下跌..巴西雷亚尔兑美元微涨0.09%至1.8008,周线下跌约0.6%,而3月以来已经贬值近5%.[ID:nL2E8EGCBM]

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南非汇市:南非兰特兑美元守住涨幅,因美元涨势消退且南非央行总裁暗示可能加息.1635GMT,兰特兑美元ZAR=D3涨0.5%至7.5836,周四收报7.6265.[ZAR/][ID:nL5E8EG330](完)