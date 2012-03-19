〔中国财政〕今年继续推进营业税改征增值税、房地产税试点--财政部

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日电--中国财政部长谢旭人周日称,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.
新华社援引谢旭人在一论坛发言称,鉴于当前中国流转环节的税收占比偏大,所得税对应的直接税占比相对偏小,下一步税收制度改革的方向就是要增加直接税的比重.
他并表示,要健全消费税制度,促进节能减排,引导合理消费.要进一步推进资源税改革,扩大从价计征的范围,促进资源节约和环境保护.
谢旭人称,将继续推进财税体制改革, 深化预算管理制度,大力支持促进价格、金融等方面领域的改革,此外,要促进深化环境保护税费改革,按照正税清费的原则,继续清理整合一些行政事业性收费.
财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围. 预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.
房产税试点是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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