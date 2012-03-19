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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:45 BJT

〔国际油市〕美国原油期货守在107美元上方,受伊朗供应忧虑支撑

路透首尔3月19日电---美国原油期货周一盘初微升,延续上个交易日的涨势,因对于伊朗核计划的担忧继续加剧供应中断忧虑.

0000GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期约CLc1上涨0.29美元,报每桶107.35美元,此前结算价上升1.95美元,报每桶107.06美元.

伦敦市场,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约LCOc1攀升0.22美元,报126.03美元,此前结算价上涨3.21美元,报125.81美元.

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