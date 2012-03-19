〔国际油市〕美国原油期货守在107美元上方,受伊朗供应忧虑支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔3月19日电---美国原油期货周一盘初微升,延续上个交易日的涨势,因对于伊朗核计划的担忧继续加剧供应中断忧虑.
0000GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期约CLc1上涨0.29美元,报每桶107.35美元,此前结算价上升1.95美元,报每桶107.06美元.
伦敦市场,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约LCOc1攀升0.22美元,报126.03美元,此前结算价上涨3.21美元,报125.81美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。