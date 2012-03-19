《中国报摘》--金融时报3月19日

* 头版头条:

--中共中央办公厅印发中管金融企业领导人管理规定和考评办法,对中管金融企业领导人员职位设置、任职条件和资格、选拔任用等作出明确规定.

* 其他:

--国际货币基金组织总裁拉加德在中国发展高层论坛上称,鉴于全球经济发展前景仍然非常脆弱,中国对世界经济发展的作用更加重要.中国应在全球政策讨论中继续发挥重要作用,并继续努力加快自身经济的转型.

--央行行长助理金琦称,从经济金融形势看,国际国内经济形势仍然极为复杂,宏观调控的难度加大,履行中央银行职责面临重大挑战.

--金融时报称,楼市回暖,但降价趋势未改,房地产市场调控处于关键阶段,只有尽快建立起房地产行业发展长效机制,做好顶层设计,才能护航房地产市场.

--普益财富检测数据显示,2012年2月,67家银行在境内共发行1,723款个人理财产品,较1月增加314款,其中,63家中资银行发行1,702款.

--中国国际金融有限公司首席经济学家彭文生称,货币金融的长周期演变对宏观经济和金融政策最大的含义就是要避免资产泡沫失控,因此中国要在上半场控制好资产泡沫,要把政策对房地产市场调控的重要性和持久性放在这个大背景下理解.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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