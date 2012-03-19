《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日(I)

**上海证券报**

--中国国家发改委主任张平表示,政府投资要进一步向民生领域和民生工程倾斜,加大对保障性安居工程、三农等方面的支持力度,以放宽市场准入为重点支持民营资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

--国务院发展研究中心社会研究发展部部长葛延风近日表示,目前制药领域企业数量过多,集中度低,未来大规模产业整合和重组将不可避免.

--由光明食品集团旗下上海糖酒集团所收购的全兴酒业于近日首度推出了两种新款白酒,此举标志着光明食品集团正式进军中高端白酒市场.

**人民日报**

--国务院总理温家宝称,在耕地总面积不能增加的情况下,改变粮食供求偏紧的状况,只有走科技的道路.

--国务院副总理李克强在会见国际货币基金组织总裁拉加德时称,当前世界经济和金融市场面临的风险和挑战增多,一些国家的主权债务危机,短期内也难以缓解.

--评论称,贸易保护主义救不了美国汽车业,经济全球化的深入发展注定会有利益的再平衡,不管美国经济实力多强大,也不可能靠贸易保护主义来把持所有行业.

--财政部财政科学研究所博士后、研究员马衍伟称,结构性减税是一种市场导向的发挥税收作用的间接调控手段,通过减轻企业和居民税收负担的传导机制,实现总量上的扩张效应和结构上的激励调节.结构性减税不等于财政减收,也不是企业减负的唯一路径,不等于全民加薪.

**第一财经日报**

--银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在参加2012年中国发展高层论坛时称,对中国经济增长的预期在8%左右,另外,世界经济已出现复苏迹象,但油价上涨作为新的威胁,有可能阻扰经济复苏进程.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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