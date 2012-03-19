《中国基金发行日程表》--3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 *农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 *长盛电子信息 长盛基金 中国银行 农业银行、国元证券等 3/5-3/23 产业股票基金 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 周晓峰; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。