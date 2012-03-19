《中国基金发行日程表》--3月19日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 *农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 *长盛电子信息 长盛基金 中国银行 农业银行、国元证券等 3/5-3/23 产业股票基金 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 周晓峰; 审校 黄凯