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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:32 BJT

《中国基金发行日程表》--3月19日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

 *农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金

 *长盛电子信息     长盛基金      中国银行     农业银行、国元证券等     3/5-3/23
  产业股票基金

  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金

  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)

  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11
  股票基金

  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)

  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23
  指数分级基金

  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元)
  石油指数基金(QDII)(LOF) 

  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元)
  天然资源股票基金

  招商产业债券基金 招商基金      中信银行     招商银行、招商证券等     3/5-3/20

  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.
      4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
        减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) 
  
  --整理 周晓峰; 审校 黄凯

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