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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:08 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货触及六个月新高,因需求强劲

路透悉尼3月19日电---美国大豆期货周一在亚洲交易时段早盘攀升至六个月高点,受市场对美国大豆需求强劲的推动.

美国大豆期货SK2上升0.37%,报13.77-1/2美元,为2011年9月以来最高.

玉米期货CK2亦因供应紧张而延续涨势,报6.75-1/2美元,升逾上周五高位6.75-1/4.

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