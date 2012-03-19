〔芝加哥期市〕美国大豆期货触及六个月新高,因需求强劲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼3月19日电---美国大豆期货周一在亚洲交易时段早盘攀升至六个月高点,受市场对美国大豆需求强劲的推动.
美国大豆期货SK2上升0.37%,报13.77-1/2美元,为2011年9月以来最高.
玉米期货CK2亦因供应紧张而延续涨势,报6.75-1/2美元,升逾上周五高位6.75-1/4.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。