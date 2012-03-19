《中国待发行主板新股一览表》--3月19日

路透北京3月19日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ------------------------------------------------------------------------------------ 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 3月2日 和邦股份 不超过10,000 117,580 华西证券 3月2日 喜临门公司 5,250 46,400 中信证券 2月15日 日出东方 10,000 125,000 广发证券 1月16日 华贸国际 不超过10,000 50,000 中银国际 1月16日 宏昌股份 10,000 66,094 海通证券 1月13日 人民网 6,911 52,702 中信证券 1月11日 一拖股份 不超过15,000 114,893 中信证券 1月11日 中汽院股份 不超过19,200 110,972 中信建投证券 1月 6日 明星电缆 8,667 55,297 国元证券 1月4日 翠微股份 不超过 7,700 82,061 中信建投证券 2011年12月21日 怡球资源 不超过10,500 74,583 华泰联合证券 12月16日 百隆东方 不超过15,000 106,229 中信证券 11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 10月24日 西部证券 不超过 20,000 ~ 招商证券 9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. 2. *代表新增内容.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 黄凯