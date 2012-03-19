〔中国经济〕年内将制定收入分配体制改革方案,出台新36条实施细则--国务院

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日电---中国国务院常务会议指出,中国今年要努力完成制定收入分配体制改革总体方案,并出台引导民 间投资健康发展的新36条实施细则.
上周五举行的国务院常务会议并指出,当前国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,国内需求平稳增长,工业生产总体稳定,物价涨幅持续回落并有望进一步趋稳,但经济社会发展仍然面临不少困难和挑战,世界经济复苏缓慢,国内经 济增长存在下行压力.
会议并指出,中国年内将坚定不移贯彻房地产市场调控政策,还将制定并出台农村集体土地征收补偿条例,真正保障农民承包地的财产权,实现城乡养老保险全覆盖等.
中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.[ID:nSB1439018]
此前中国国务院总理在两会(人大和政协)接受后的新闻发布会上称,中国目前经济有下行压力,且在任职的最后一年,政府将做几件困难的事情,包括要制定收入分配体制改革的总体方案等.[ID:nSB1431730](完)
--发稿 李文科;审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。