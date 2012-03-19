俄罗斯警方拘捕逾100名反普京示威者

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月18日电(记者 Thomas Grove)---普京赢得俄罗斯总统大选已过数周，数百名反普京人士于周日举行示威活动，逾100人被警方拘捕，其中包括数名示威运动领导人。
至少500名示威者周日在莫斯科最大的奥斯坦金诺(Ostankino)电视塔附近集会，谴责克里姆林宫对媒体的控制，以及近期一个将他们描绘为叛徒的纪录片。
俄罗斯前副总理涅姆佐夫(Boris Nemtsov)说："普京最有力的武器是谎言和宣传，这些对于保护他来说与警棍一样有效。"涅姆佐夫很快被防暴警察包围并被推入一辆警车。
示威运动领导人、左翼阵线(Left Front)协调者乌达利佐夫(Sergei Udaltsov)加入示威活动数分钟后也被捕。周日集会没有得到市政当局的批准。
去年12月，普京所在的统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得微弱多数席位，选举欺诈指控引发民众抗议。今年3月总统选举中，普京又以近64%的得票率获胜，此后抗议势头减弱，当并无停止迹象。
示威者周日高喊"俄罗斯不要普京"的口号，手中还高举海报和作为抗议运动象征的白丝带。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。