俄罗斯警方拘捕逾100名反普京示威者

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月18日电(记者 Thomas Grove)---普京赢得俄罗斯总统大选已过数周，数百名反普京人士于周日举行示威活动，逾100人被警方拘捕，其中包括数名示威运动领导人。

至少500名示威者周日在莫斯科最大的奥斯坦金诺(Ostankino)电视塔附近集会，谴责克里姆林宫对媒体的控制，以及近期一个将他们描绘为叛徒的纪录片。

俄罗斯前副总理涅姆佐夫(Boris Nemtsov)说："普京最有力的武器是谎言和宣传，这些对于保护他来说与警棍一样有效。"涅姆佐夫很快被防暴警察包围并被推入一辆警车。

示威运动领导人、左翼阵线(Left Front)协调者乌达利佐夫(Sergei Udaltsov)加入示威活动数分钟后也被捕。周日集会没有得到市政当局的批准。

去年12月，普京所在的统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得微弱多数席位，选举欺诈指控引发民众抗议。今年3月总统选举中，普京又以近64%的得票率获胜，此后抗议势头减弱，当并无停止迹象。

示威者周日高喊"俄罗斯不要普京"的口号，手中还高举海报和作为抗议运动象征的白丝带。(完)