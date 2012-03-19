《中国债券市场每日交易备忘》--3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多260亿元人民币三年浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值57bp 国开行至多200亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.18% 阿拉尔统众国资公司8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销 中国航空集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 广东核电集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和进出口银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 重庆力帆控股4亿元一年期短融041259014,票面利率6.70% 安徽国贸集团4亿元一年期短融041251007,票面利率6.61% 中国有色矿业集团14亿元一年期短融041257002,票面利率4.37% 海航商业控股7亿元一年期短融041269003,票面利率6.70% 中国航空技术深圳公司5亿元五年期中期票据1282064,票面利率5.54% 鞍山银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120013,票面利率7.15% 兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120018,票面利率6.80% 进出口银行200亿七年期固息金融债120303,票面利率3.95% 民生银行(600016.SS)(1988.HK)300亿元五年期固息金融债1208001,票面利率4.30% ============================================================================== 三、缴款: 遵义投资集团10亿元七年期固息债1280040,票面利率8.53% 上海华润大东船务工程4.7亿元三年期中票 南方水泥15亿元一年期短融 宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融 江苏三房巷9亿元三年期中票 辽宁成大(600739.SS)8亿元一年期短融 中国建材(3323.HK)20亿元三年期中票 中国外运(0598.HK)20亿元三年期中票1282066，票面利率4.72% ============================================================================== 四、还本付息: 福建建工集团总公司5亿元一年期短融1181102到期兑付,票面利率5.20% 浦东建设(600284.SS)5亿元一年期短融1181110到期兑付,票面利率4.84% 西部材料(002149.SZ)3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181112到期兑付,基本利差2.50% 浙江国贸集团9亿元一年期短融1181113到期兑付,票面利率4.84% 财政部200亿元10年期国债020001到期兑付,票面利率2.70% 华电国际(1071.HK)(600027.SS)15亿元三年期中票0982027到期兑付,票面利率3.38% 核电秦山联营公司6亿元一年期短融1181111到期兑付,票面利率4.58% 农业发展银行200亿元三年期固息债090403到期兑付,票面利率1.81% 财政部150亿元六个月期贴现国债119905到期兑付,参考收益率3.8970% 财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44% 光大银行(601818.SS)30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091801付息,票面利率3.75% 国开行300亿元20年期固息债100205付息,票面利率4.30% 神华集团108亿元五年期中票1082037付息,票面利率4.37% 财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83% 重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1182068付息,票面利率5.77% 甘肃亚盛实业集团4亿元三年期中票1182069付息,票面利率5.35% 新希望集团10亿元三年期中票1182070付息,票面利率5.78% 中粮集团10亿元三年期中票1182071付息,票面利率4.86% 中核核电20亿元五年期中票1182072付息,票面利率5.34% 中泰化学(002092.SZ)8亿元五年期中票1182073付息,票面利率6.23% 财政部319.7亿元15年期固息特别国债0700002付息,票面利率4.68% 财政部260亿元三年期固息国债100006付息,票面利率2.23% 四川高速45亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082038付息,基本利差2.10% 重汽集团25亿元三年期中票1082039付息,票面利率3.87% 新汶矿业集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082040付息,基本利差2.10% 五矿集团5亿元五年期中票1082041付息,票面利率4.48% 南方电网35亿元三年期中票1082042付息,票面利率3.73% 南方电网15亿元五年期中票1082043付息,票面利率4.37% 民生银行(600016.SS)60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1108001付息,票面利率5.50% 民生银行(1988.HK)40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1108002付息,票面利率5.70% 乐山国资7亿元七年期固息债1180066付息,票面利率6.99% 乐山国资3亿元七年期固息债1180067付息,票面利率6.99% 海口美兰国际机场8亿元五年期中票1182074付息,票面利率6.23% 建发集团6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182075付息,基本利差2.75% 宜宾天原集团8亿元三年期中票1182076付息,票面利率5.78% 新兴际华集团30亿元五年期中票1182077付息,票面利率5.34% 中国水电(601669.SS)13亿元五年期固息债098024付息,票面利率3.18% 厦门路桥建设集团5亿元五年期中票1082044付息,票面利率5.29% 晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)11亿元三年期中票1082045付息,票面利率4.59% 西安城投集团10亿元五年期中票1082046付息,票面利率4.93% 淮北矿业集团10亿元五年期中票1082047付息,票面利率4.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠 改革开放,加快转方式、调结构,保持经济长期平稳较快发展.[ID:nSH0109854] --第一财经日报周一报导称,银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的 指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款 方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.[ID:nSB1439408] --中国财政部长谢旭人周日称,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税 改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.[ID:nSB1439528] 国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/刘昕; 审校 曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。