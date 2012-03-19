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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国国家开发银行至多260亿元人民币三年浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值57bp
  国开行至多200亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.18%
  阿拉尔统众国资公司8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销
  中国航空集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承
  广东核电集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和进出口银行主承
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  二、新债上市:  

  重庆力帆控股4亿元一年期短融041259014,票面利率6.70%
  安徽国贸集团4亿元一年期短融041251007,票面利率6.61%
  中国有色矿业集团14亿元一年期短融041257002,票面利率4.37%
  海航商业控股7亿元一年期短融041269003,票面利率6.70%
  中国航空技术深圳公司5亿元五年期中期票据1282064,票面利率5.54%
  鞍山银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120013,票面利率7.15%
  兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120018,票面利率6.80%
  进出口银行200亿七年期固息金融债120303,票面利率3.95%
  民生银行(600016.SS)(1988.HK)300亿元五年期固息金融债1208001,票面利率4.30%
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  三、缴款:

  遵义投资集团10亿元七年期固息债1280040,票面利率8.53%
  上海华润大东船务工程4.7亿元三年期中票
  南方水泥15亿元一年期短融
  宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融
  江苏三房巷9亿元三年期中票
  辽宁成大(600739.SS)8亿元一年期短融
  中国建材(3323.HK)20亿元三年期中票
  中国外运(0598.HK)20亿元三年期中票1282066，票面利率4.72%  
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  四、还本付息:
  
  福建建工集团总公司5亿元一年期短融1181102到期兑付,票面利率5.20%
  浦东建设(600284.SS)5亿元一年期短融1181110到期兑付,票面利率4.84%
  西部材料(002149.SZ)3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181112到期兑付,基本利差2.50%
  浙江国贸集团9亿元一年期短融1181113到期兑付,票面利率4.84%
  财政部200亿元10年期国债020001到期兑付,票面利率2.70%
  华电国际(1071.HK)(600027.SS)15亿元三年期中票0982027到期兑付,票面利率3.38%
  核电秦山联营公司6亿元一年期短融1181111到期兑付,票面利率4.58%
  农业发展银行200亿元三年期固息债090403到期兑付,票面利率1.81%
  财政部150亿元六个月期贴现国债119905到期兑付,参考收益率3.8970%
  财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44%
  光大银行(601818.SS)30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091801付息,票面利率3.75%
  国开行300亿元20年期固息债100205付息,票面利率4.30%
  神华集团108亿元五年期中票1082037付息,票面利率4.37%
  财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83%
  重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1182068付息,票面利率5.77%
  甘肃亚盛实业集团4亿元三年期中票1182069付息,票面利率5.35%
  新希望集团10亿元三年期中票1182070付息,票面利率5.78%
  中粮集团10亿元三年期中票1182071付息,票面利率4.86%
  中核核电20亿元五年期中票1182072付息,票面利率5.34%
  中泰化学(002092.SZ)8亿元五年期中票1182073付息,票面利率6.23%
  财政部319.7亿元15年期固息特别国债0700002付息,票面利率4.68%
  财政部260亿元三年期固息国债100006付息,票面利率2.23%
  四川高速45亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082038付息,基本利差2.10%
  重汽集团25亿元三年期中票1082039付息,票面利率3.87%
  新汶矿业集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082040付息,基本利差2.10%
  五矿集团5亿元五年期中票1082041付息,票面利率4.48%
  南方电网35亿元三年期中票1082042付息,票面利率3.73%
  南方电网15亿元五年期中票1082043付息,票面利率4.37%
  民生银行(600016.SS)60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1108001付息,票面利率5.50%
  民生银行(1988.HK)40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1108002付息,票面利率5.70%
  乐山国资7亿元七年期固息债1180066付息,票面利率6.99%
  乐山国资3亿元七年期固息债1180067付息,票面利率6.99%
  海口美兰国际机场8亿元五年期中票1182074付息,票面利率6.23%
  建发集团6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182075付息,基本利差2.75%
  宜宾天原集团8亿元三年期中票1182076付息,票面利率5.78%
  新兴际华集团30亿元五年期中票1182077付息,票面利率5.34%
  中国水电(601669.SS)13亿元五年期固息债098024付息,票面利率3.18%
  厦门路桥建设集团5亿元五年期中票1082044付息,票面利率5.29%
  晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)11亿元三年期中票1082045付息,票面利率4.59%
  西安城投集团10亿元五年期中票1082046付息,票面利率4.93%
  淮北矿业集团10亿元五年期中票1082047付息,票面利率4.93%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠
改革开放,加快转方式、调结构,保持经济长期平稳较快发展.[ID:nSH0109854] 
  --第一财经日报周一报导称,银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的
指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款
方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.[ID:nSB1439408]  
  --中国财政部长谢旭人周日称,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税
改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.[ID:nSB1439528]

  国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/刘昕; 审校 曹巍浩

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