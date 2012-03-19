《中国债券市场每日交易备忘》--3月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多260亿元人民币三年浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值57bp 国开行至多200亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.18% 阿拉尔统众国资公司8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销 中国航空集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 广东核电集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和进出口银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 重庆力帆控股4亿元一年期短融041259014,票面利率6.70% 安徽国贸集团4亿元一年期短融041251007,票面利率6.61% 中国有色矿业集团14亿元一年期短融041257002,票面利率4.37% 海航商业控股7亿元一年期短融041269003,票面利率6.70% 中国航空技术深圳公司5亿元五年期中期票据1282064,票面利率5.54% 鞍山银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120013,票面利率7.15% 兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120018,票面利率6.80% 进出口银行200亿七年期固息金融债120303,票面利率3.95% 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )300亿元五年期固息金融债1208001,票面利率4.30% ============================================================================== 三、缴款: 遵义投资集团10亿元七年期固息债1280040,票面利率8.53% 上海华润大东船务工程4.7亿元三年期中票 南方水泥15亿元一年期短融 宏图高科( 600122.SS )4亿元一年期短融 江苏三房巷9亿元三年期中票 辽宁成大( 600739.SS )8亿元一年期短融 中国建材( 3323.HK )20亿元三年期中票 中国外运( 0598.HK )20亿元三年期中票1282066，票面利率4.72% ============================================================================== 四、还本付息: 福建建工集团总公司5亿元一年期短融1181102到期兑付,票面利率5.20% 浦东建设( 600284.SS )5亿元一年期短融1181110到期兑付,票面利率4.84% 西部材料( 002149.SZ )3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181112到期兑付,基本利差2.50% 浙江国贸集团9亿元一年期短融1181113到期兑付,票面利率4.84% 财政部200亿元10年期国债020001到期兑付,票面利率2.70% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )15亿元三年期中票0982027到期兑付,票面利率3.38% 核电秦山联营公司6亿元一年期短融1181111到期兑付,票面利率4.58% 农业发展银行200亿元三年期固息债090403到期兑付,票面利率1.81% 财政部150亿元六个月期贴现国债119905到期兑付,参考收益率3.8970% 财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44% 光大银行( 601818.SS )30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091801付息,票面利率3.75% 国开行300亿元20年期固息债100205付息,票面利率4.30% 神华集团108亿元五年期中票1082037付息,票面利率4.37% 财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83% 重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1182068付息,票面利率5.77% 甘肃亚盛实业集团4亿元三年期中票1182069付息,票面利率5.35% 新希望集团10亿元三年期中票1182070付息,票面利率5.78% 中粮集团10亿元三年期中票1182071付息,票面利率4.86% 中核核电20亿元五年期中票1182072付息,票面利率5.34% 中泰化学( 002092.SZ )8亿元五年期中票1182073付息,票面利率6.23% 财政部319.7亿元15年期固息特别国债0700002付息,票面利率4.68% 财政部260亿元三年期固息国债100006付息,票面利率2.23% 四川高速45亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082038付息,基本利差2.10% 重汽集团25亿元三年期中票1082039付息,票面利率3.87% 新汶矿业集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082040付息,基本利差2.10% 五矿集团5亿元五年期中票1082041付息,票面利率4.48% 南方电网35亿元三年期中票1082042付息,票面利率3.73% 南方电网15亿元五年期中票1082043付息,票面利率4.37% 民生银行( 600016.SS )60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1108001付息,票面利率5.50% 民生银行( 1988.HK )40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1108002付息,票面利率5.70% 乐山国资7亿元七年期固息债1180066付息,票面利率6.99% 乐山国资3亿元七年期固息债1180067付息,票面利率6.99% 海口美兰国际机场8亿元五年期中票1182074付息,票面利率6.23% 建发集团6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182075付息,基本利差2.75% 宜宾天原集团8亿元三年期中票1182076付息,票面利率5.78% 新兴际华集团30亿元五年期中票1182077付息,票面利率5.34% 中国水电( 601669.SS )13亿元五年期固息债098024付息,票面利率3.18% 厦门路桥建设集团5亿元五年期中票1082044付息,票面利率5.29% 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 1812.HK )11亿元三年期中票1082045付息,票面利率4.59% 西安城投集团10亿元五年期中票1082046付息,票面利率4.93% 淮北矿业集团10亿元五年期中票1082047付息,票面利率4.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠 改革开放,加快转方式、调结构,保持经济长期平稳较快发展.[ID:nSH0109854] --第一财经日报周一报导称,银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的 指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款 方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.[ID:nSB1439408] --中国财政部长谢旭人周日称,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税 改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.[ID:nSB1439528] 国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/刘昕; 审校 曹巍浩