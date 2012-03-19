〔中国股市〕上周五融资买入较前日减逾两成,辽宁成大交易活跃

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为 295,001万元人民币,较上交易日减少20.5%.标的证券辽宁成大(600739.SS)交易活跃,其融 资买入额达11,722万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,004,025 199,028 56,076 深圳证券交易所 1,474,384 95,973 46,874(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。