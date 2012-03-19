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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:35 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减逾两成,辽宁成大交易活跃

路透北京3月19日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为
295,001万元人民币,较上交易日减少20.5%.标的证券辽宁成大(600739.SS)交易活跃,其融
资买入额达11,722万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所       3,004,025         199,028          56,076
   深圳证券交易所       1,474,384          95,973          46,874(完) 
  
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  --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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