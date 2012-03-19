《中国重要政经日程》--3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=============================今日重要政经日程==========================
3/19(一)
*--国务院发展研究中心举办的中国发展高层论坛2012年会.
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
=============================近日重要政经日程==========================
3/24(六)
--2012幸福海西经济论坛在厦门举行.
3/25(日)
--2012中国城镇化高层国际论坛在上海举行.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。