〔欧洲金融〕PIMCO执行长称今年年底前葡萄牙将成为下一个希腊--报载

路透法兰克福3月18日电---德国《明镜》周刊(Der Spiegel)刊登的一篇专访显示,债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)称,他预计葡萄牙将成为下一个遇困的欧元区国家.

被问到是否预测葡萄牙在今年年底前会成为下一个希腊时,埃里安告诉该杂志,"是的,很不幸将是这样."

葡萄牙经济今年预测萎缩3.3%,为1970年代以来最深度下滑,因为政府按照780亿欧元(1,030亿美元)欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助计划的要求执行撙节措施.

埃里安认为,葡萄牙的第一笔援助资金不够用,将促使该国向欧盟和IMF求援更多银弹.

"之后就欧盟、债权人、IMF和欧洲央行(ECB)之间如何分担包袱会来场大辩论.金融市场将因此变得紧张,因为他们对民间部门参与感到担忧,"他说道.

埃里安称,欧元区会否解体或变成一个规模更小但实力更强的实体,今年将见分晓,第一选择是"可能性较小,但绝对不能排除."

他预计,如果成员国"最终采取主动",那么欧元区将会迅速摆脱危机.(完)