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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:32 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日(II)

**21世纪经济报导**

--记者援引一位接近中国监管层的人士称,"湖南证监局局长杨晓嘉拟任新三板交易所理事长,证监会市场监管部主任谢庚则将担任新三板交易所总经理一职,"至于该所其他班子成员,"应是以中国证券业协会副会长邓映翎牵头的场外市场工作委员会班子为核心搭建."

--据悉,身陷降薪、裁员、三定(定编、定员、定岗)改革深水漩涡的中投证券直投部门将在半年内解散,员工已经被告知另寻工作.此前中投证券铁腕改革已经裁员70人.

**经济参考报**

--国家发改委主任张平18日称,投资仍是扩大内需重要力量,未来将支持民营资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯

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