《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日(II)

--记者援引一位接近中国监管层的人士称,"湖南证监局局长杨晓嘉拟任新三板交易所理事长,证监会市场监管部主任谢庚则将担任新三板交易所总经理一职,"至于该所其他班子成员,"应是以中国证券业协会副会长邓映翎牵头的场外市场工作委员会班子为核心搭建."