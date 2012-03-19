《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日(II)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**21世纪经济报导**
--记者援引一位接近中国监管层的人士称,"湖南证监局局长杨晓嘉拟任新三板交易所理事长,证监会市场监管部主任谢庚则将担任新三板交易所总经理一职,"至于该所其他班子成员,"应是以中国证券业协会副会长邓映翎牵头的场外市场工作委员会班子为核心搭建."
--据悉,身陷降薪、裁员、三定(定编、定员、定岗)改革深水漩涡的中投证券直投部门将在半年内解散,员工已经被告知另寻工作.此前中投证券铁腕改革已经裁员70人.
**经济参考报**
--国家发改委主任张平18日称,投资仍是扩大内需重要力量,未来将支持民营资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。