〔中国公开市场〕一级交易商仍仅申报正回购及三个月央票需求--业内人士

路透上海3月19日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天期和91天期两个期限的正回购需求,以及三个月期央票,一年期央票继续缺席.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

上周央行继续借助正回购实现净回笼570亿元人民币.不过值得注意的是,91天期正回购中标利率意外下行2个基点(bp)至3.14%,打破近七个月稳势,而28天期品种利率持稳.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,当周基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.另外,28天期正回购通常在周二进行,而91天正回购则在周四.另外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)