〔离岸人民币〕日立金融三年期5亿元点心债定价在3.75%--IFR

路透3月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者A-（标普）评级的日立金融首笔点心债，三年期债券，定价在3.75%，近参考利率区间3.7%-3.95%的低段，规模一如传闻在5亿人民币（7,900万美元）。

认购额达28亿人民币，获75位投资者支持。结算日3月22日。

汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)为独家簿记管理人，协办行为巴克莱(BARC.L)、瑞穗和摩根士丹利(MS.N)。

这是继三菱UFJ租赁今年2月发行3亿3.6%三年期点心债后另一家进入该市场的日本金融企业。但较活跃的日本公司点心债则是A-（标普）评级的欧力士去年11月发行的5亿4%3年期债券，该债券二级市场报价在3.87%-3.97%。

此外，奥地利的Raiffeisen Bank International正在市场推售其首笔点心债，该两年期债券，参考利率区间为4.75%左右，规模约在5亿人民币（7,900万美元）。料周五定价。

汇丰银行、渣打(2888.HK)(STAN.L)和RBI自己为联席簿记管理人。

RBI的评级为A1／A／A（穆迪／标普惠誉），料点心债评级相同。(完)