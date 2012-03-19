〔离岸人民币〕日立金融三年期5亿元点心债定价在3.75%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者A-（标普）评级的日立金融首笔点心债，三年期债券，定价在3.75%，近参考利率区间3.7%-3.95%的低段，规模一如传闻在5亿人民币（7,900万美元）。
认购额达28亿人民币，获75位投资者支持。结算日3月22日。
汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)为独家簿记管理人，协办行为巴克莱(BARC.L)、瑞穗和摩根士丹利(MS.N)。
这是继三菱UFJ租赁今年2月发行3亿3.6%三年期点心债后另一家进入该市场的日本金融企业。但较活跃的日本公司点心债则是A-（标普）评级的欧力士去年11月发行的5亿4%3年期债券，该债券二级市场报价在3.87%-3.97%。
此外，奥地利的Raiffeisen Bank International正在市场推售其首笔点心债，该两年期债券，参考利率区间为4.75%左右，规模约在5亿人民币（7,900万美元）。料周五定价。
汇丰银行、渣打(2888.HK)(STAN.L)和RBI自己为联席簿记管理人。
RBI的评级为A1／A／A（穆迪／标普惠誉），料点心债评级相同。(完)
--整理 曾祥进; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。