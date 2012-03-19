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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:32 BJT

〔金属期市〕上海期铜小幅下跌,投资者担忧中国需求前景

路透新加坡3月19日电---沪铜周一小幅下跌,追随上一交易日伦敦期铜跌势,因投资者对于主要消费国中国的需求前景感到担心.

0101GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.1%,报每吨8,522美元.

交投最为活跃的上海期货交易所6月期铜合约SCFcv1下跌0.4%,报每吨60,520元人民币.

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