〔金属期市〕上海期铜小幅下跌,投资者担忧中国需求前景

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---沪铜周一小幅下跌,追随上一交易日伦敦期铜跌势,因投资者对于主要消费国中国的需求前景感到担心.
0101GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.1%,报每吨8,522美元.
交投最为活跃的上海期货交易所6月期铜合约SCFcv1下跌0.4%,报每吨60,520元人民币.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。