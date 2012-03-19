《热点透视》美元遍地流淌,那么美国通胀是否会一飞冲天?

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson/Christopher Swann; 编译 洪曦

路透纽约3月16日电---货币供给正在迅速增加,那么通货膨胀的表现如何呢?

2月美国消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%,不过这主要是由汽油价格上涨带动的.该月CPI较上年同期的增幅高于美国联邦储备理事会(美联储,FED)2%的目标水准,但并没有超出太多.然而货供仍有突破极限的势头.如此一来,如若不是通胀即将到来,那就是弗里德曼(Milton Friedman)获得的诺贝尔奖名不副实.

弗里德曼声称,"无论何时何地,通货膨胀都是一种货币现象".他主张央行应该忽视经济周期,使货币供应量每年按照固定的比例增长,将通胀和通缩的自我强化式波动减弱到最低.

近几年的情况与弗里德曼的建议相去甚远.无论是以M2还是以圣路易斯联邦储备银行的零期限货币(money of zero maturity)衡量的广义货币供应量,在过去一年都增加了约10%;而经调整货币基数,即狭义货币供应量的增幅则超过18%.弗里德曼的见解是,货供应当与实质国内生产总值(GDP)同比例增长.过去一年实质GDP扩张不到2%而货供增长10%,在其他条件都不变的情况下,这暗示通胀率应该超过8%.

但这种关联也会出现错位.举例来说,1965年前后的美国货币政策异常宽松,但在1969年之前通胀率都未触及5%,只有在1974年才超过10%.货币流通速度也是一个原因.2008年金融危机和随之而来的去杠杆化进程可能放慢了货币流转的速度.

尽管如此,假设美国经济象近期数据所暗示的那样正在从2008年的冲击中恢复,那么货币流通速度就该升到更为正常的水平.按照弗里德曼的理论,这种情况反过来会导致通胀快速升温.

与此同时,美联储主席贝南克及其多数同僚都相信,通胀仍将保持温和,适于维持近零利率直至2014年底.如果事实证明贝南克是对的,那么看来他要比1976年的那届诺贝尔奖评委会更加高明了.(完)