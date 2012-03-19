〔路透调查〕日本公债市场人气好转,但多空动向指标仍为负数

路透东京3月19日电---路透的每周调查周一显示,日本政府公债人气好转,市场人士预期深度调整后市场将稍事喘息,上周抛盘将指标收益率(殖利率)推至三个月高点.

调查显示,日本公债多空动向指标(bull-bear DI)JGBBBI=仍处于负数区域,但从前次调查的负47升至负12.上次数据为该调查自去年6月开始以来的最低水准.

受访者预期10年期日债收益率JP10YTN=JBTC在本周结束时将为1.050%,与上周五收盘持平,但低于周四触及的三个月高点1.060%.

最新日债调查显示,有46.3%的受访者预期长期利率将上扬,低于前一周的59.6%.预期利率将下滑的比例较上次调查的12.8%增至34.1%.有19.5%的受访者预期几无变动,低于上次调查的27.7%.

预期利率会上扬者当中,有89.5%认为是受到欧洲和美国利率的影响,高于上次调查的67.9%.

本次调查进行时间为从当地时间周五至周一上午0800(周日2300GMT),共调查94名来自大型机构的市场人士,41名提交了回覆.(完)