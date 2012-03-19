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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆创数月高点,澳洲央行总裁讲话受关注

路透惠灵顿/悉尼3月19日电---澳元和新西兰元兑日圆周一触及数月高位,延续今年以来的多头走势,其已带动澳元和新西兰元今年迄今录得两位数涨幅,而澳元和新西兰元兑美元持坚.

由于全球将公布的数据不多,交易员正在等待澳洲央行总裁将就经济前景发表的讲话.

澳洲央行总裁史蒂文斯将于0500GMT发表讲话,鉴于最近公布的数据疲于预期,市场想知道他是否仍乐见利率维持在4.25%.

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