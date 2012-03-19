〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆创数月高点,澳洲央行总裁讲话受关注

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼3月19日电---澳元和新西兰元兑日圆周一触及数月高位,延续今年以来的多头走势,其已带动澳元和新西兰元今年迄今录得两位数涨幅,而澳元和新西兰元兑美元持坚.
由于全球将公布的数据不多,交易员正在等待澳洲央行总裁将就经济前景发表的讲话.
澳洲央行总裁史蒂文斯将于0500GMT发表讲话,鉴于最近公布的数据疲于预期,市场想知道他是否仍乐见利率维持在4.25%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。