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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:00 BJT

《外汇动态》美元指数回落至一目均衡云区内

0141GMT---美元指数.DXY在一目均衡云区顶部下方交投,上周五跌至云区内,因美元涨势失去势头.

美元指数报79.79,低于云区顶端79.876,支撑位在79.73和79.52,分别为2月末以来涨势38.2%回档位,以及云区底部.

"美债收益率(殖利率)料暂时停止上涨,美元本周或缺少强劲势头,"一日系经纪商的交易员称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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