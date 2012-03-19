〔美国个股〕晶片制造商高通的股价今年或上涨30%--Barron's

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约3月18日电---财经周刊Barron's称,智能手机和平板电脑市场的迅速成长,将在未来一年将晶片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)的股价推升30%.
根据Barron's,苹果(AAPL.O)最近选择高通取代英特尔(INTC.O)作为其通讯晶片的供应商,苹果最新版的iPad和iPhone都采用了高通的晶片.
该周刊称,当微软(MSFT.O)的Windows 8平板电脑面市时,诺基亚NOK1V.HE、三星和摩托罗拉(MMI.N)等客户,以及视频和图形晶片组将推动微软这款产品的应用.
高通股价周五在Nasdaq收报65.41美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。