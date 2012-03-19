〔美国个股〕晶片制造商高通的股价今年或上涨30%--Barron's

路透纽约3月18日电---财经周刊Barron's称,智能手机和平板电脑市场的迅速成长,将在未来一年将晶片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)的股价推升30%.

根据Barron's,苹果(AAPL.O)最近选择高通取代英特尔(INTC.O)作为其通讯晶片的供应商,苹果最新版的iPad和iPhone都采用了高通的晶片.

该周刊称,当微软(MSFT.O)的Windows 8平板电脑面市时,诺基亚NOK1V.HE、三星和摩托罗拉(MMI.N)等客户,以及视频和图形晶片组将推动微软这款产品的应用.

高通股价周五在Nasdaq收报65.41美元.(完)