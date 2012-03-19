《综述》中国政府扬鞭"内需马车",城镇化蕴藏巨大动能

* 内需拉动是实现中国经济再平衡的重要方向

* 城镇化是扩大内需的最大动力

* 中国将着力扩大消费需求,将成为全球第一大进口国

作者 谢衡

路透北京3月19日电---在欧洲主权债务危机持续深化、世界经济增速继续放缓的大环境下,如何以内需拉动经济增长并实现整体经济的再平衡,成为中国政府迫切需要解决的现实问题.

经济增长应从投资和出口拉动,转变为内需拉动是出席今年中国高层发展论坛的官员与学者的共识.大家相信,以提升内需为战略重点,加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.

"加快转变经济发展方式,促进经济长期平稳较快发展,主攻方向是调整经济结构,战略基点是扩大内需."中国副总理李克强称.

国家发展和改革委员会主任张平亦称,中国将牢牢把握扩大内需这一战略基点,尤其是着力扩大消费需求.

"提高城乡居民,特别是中低收入群众的收入,让老百姓有钱消费;进一步健全社会保障制度,让老百姓敢于消费;采取鼓励消费的财税、金融等政策措施,让老百姓乐意消费."他说.

此前中国经济的高速增长主要依赖于投资和出口,但随着外围形势的恶化以及受国内资源、能源以及劳动力等生产要素的制约,单纯依赖投资和出口拉动经济增长的旧有模式已难以延续.而扩大内需,推动消费已是经济增长调结构,转方式的重要抓手.

中金公司首席经济学家彭文生对此认为,短期内国内的消费可能跟随总需求维持偏弱态势,但预期在宏观政策放松的支持下,将触底反弹.

同时,政府今年的一些结构性政策将有利于农村居民和中低收入阶层的收入增长.新一轮消费刺激政策和与消费相关的结构性减税政策也将有利于消费增速的回升.

上周五举行的中国国务院常务会议指出,中国今年要努力完成制定收入分配体制改革总体方案.还将制定并出台农村集体土地征收补偿条例,真正保障农民承包地的财产权,实现城乡养老保险全覆盖等.[ID:nSB1439672]

中国2011年GDP同比增长9.2%,今年政府将增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

**城镇化是扩大内需的最大潜力**

虽然改革开放后,中国经济已高速发展了约30年时间,但目前中国仍处于工业化进程当中.而伴随工业快速发展带来的城镇化,将极大改变中国的生产方式、消费方式.

"城镇化是扩大内需的最大潜力."李克强说.

李克强表示,要在严格保护耕地、保障粮食安全、不断改善农村生产生活条件的情况下,积极稳妥地推进城镇化,推动工业化、城镇化和农业现代化协调发展,实现"三化"并举,拉动经济持续增长.

其次,要把发展服务业放在扩大内需更加突出的位置,在大力发展先进制造业和高技术产业的同时,加快发展生产性和生活性服务业,这样不仅可以大量吸纳就业,而且能够提升工业发展水平.

另外,要把扩大内需和改善民生更好地结合起来.围绕保障群众的基本需求,实施好保障房建设、新一轮医改等重大民生和发展工程,注重发展经济和提高居民收入同步,以增强居民消费能力和信心,促进消费和投资良性互动.

中央财经领导小组办公室副主任刘鹤亦认为,通过推进城镇化实现扩内需、促消费,这将是未来经济发展的主要特征.

"城市人口的增加、中等收入阶层的出现和不断提升的消费需求,将对拉动中国经济增长起到十分重要的作用,也将对中国经济结构的转型产生重要影响."他说.

据中国社科院去年底发布的社会蓝皮书显示,2011年中国城镇人口占总人口的比重将超过50%,意味着中国城市化水平首次超过50%.

国家统计局局长马建堂强调,城镇化将极大改变中国的生产方式、消费方式.如果农村居民转移到县城,再转移到县级市,再转移到地级以上的城市,人均消费型支出增长很快,这将提供强大的需求力量.此外,城镇化率的提高,将伴随着基础设施投资的较快增长.

"如果有强大的需求拉动,这个经济体能不增长吗?"他称.

**中国将成为全球第一大进口国**

摆脱对出口的过度依赖,扩大内需,并不意味着中国将回到"闭门造车"、自给自足的时代.李克强指出,中国扩内需、调结构是在对外开放条件下进行的,要促进进出口贸易平衡发展,创新利用外资和对外投资方式.

中国商务部部长陈德铭则表示,未来几年,中国将成为全球第一大进口国及国际上最大的市场.新兴国家应把扩大内需尤其是消费需求作为内部均衡增长的基本立足点.

"新兴国家要从国情出发,扩大市场的开放,促进贸易的便利化,把扩大内需尤其是最终的消费需求作为内部均衡增长的一个基本立足点."他称,追求均衡增长是各国共同的目标.

此前海关数据并显示,中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,达39.6%的13个月高位;当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.[ID:nSB1425010]

陈德铭并指出,中国最近几年每年国内生产的商品零售总额增幅达到16%乃至18%,高于经济增长速度.

以去年为例,2011年中国社会消费品零售总额181,226亿元,比上年名义增长17.1%.从"三驾马车"运行情况看,消费对GDP的贡献为51.6%,投资与消费对GDP贡献的差距较2010年收窄8.9个百分点.(完)