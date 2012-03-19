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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:56 BJT

〔中国新债〕深圳地铁集团周四将发30亿元中期票据,期限五年

路透上海3月19日电---中国深圳市地铁集团有限公司周一公告称,将于周四(22日)簿记建档发行30亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 深圳地铁集团    100       30       5    3/22簿记建档  华夏银行     AAA       3/26       3/27
                                                       工商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 曲伟治; 审校 曾祥进

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