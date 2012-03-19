〔新债招标〕中国国开行10年固债利率4.21%,三年浮息利差49bp--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海3月19日电---业内人士周一透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.21%,稍高于此前的市场预测均值4.18%.
业内人士并透露,同时招标发行的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差49个基点(bp),低于57bp的预测均值.
该两期债是国开行今年第12期和13期金融债.具体条款如下:
第12期 第13期
-----------------------------------------------------------------------
发行总量 不超过260亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年浮息(一年定存基准) 10年固息
招标方式 单一利差招标 单一利率招标
缴款日 3月21日 3月22日
起息日 3月21日 3月22日
发行期 3/20-3/21 3/20-3/22
上市日 3月27日 3月28日
基本承销额 有 有
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。