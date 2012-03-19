〔新债招标〕中国国开行10年固债利率4.21%,三年浮息利差49bp--业内人士

路透上海3月19日电---业内人士周一透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.21%,稍高于此前的市场预测均值4.18%.

业内人士并透露,同时招标发行的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差49个基点(bp),低于57bp的预测均值.

该两期债是国开行今年第12期和13期金融债.具体条款如下:

第12期 第13期

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发行总量 不超过260亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年浮息(一年定存基准) 10年固息

招标方式 单一利差招标 单一利率招标

缴款日 3月21日 3月22日

起息日 3月21日 3月22日

发行期 3/20-3/21 3/20-3/22

上市日 3月27日 3月28日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

----------------------------------------------------------------------(完)