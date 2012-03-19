〔英国经济〕银行业面临的获利压力加剧,料裁减更多岗位--KPMG

路透伦敦3月19日电---据毕马威会计师事务所(KPMG)的一份研究显示,英国银行业在获利方面面临更大压力,部分是因为监管成本上升,很多银行业将不得不裁减更多岗位.

KPMG表示,落实英国银行独立委员会(ICB)的提案,将很快产生影响.ICB建议提高银行资本率,保护零售银行分支免受投资银行部门拖累.

"监管成本开始造成影响,这不会很快减轻,特别是在落实ICB相关建议、复原及处理计画(RRP)的工作升温之际,"KPMG英国金融服务主管Bill Michael表示.

"由于英国利率处在历史低位,银行业负债利润持续面临重压,激烈竞争取得存款以改善融资.非利息收入仍大致持平于2010年,"他称.

"在这种背景下,未来的获利能力是零售银行的重点关注问题,我预计将对顾客再涨价.进一步裁员也将不可避免."

英国银行业由"四大银行"主导,分别为巴克莱(BARC.L)、汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、部分国有的莱斯银行集团(LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L).

英国政府在2008年信贷危机纾困莱斯银行和苏格兰皇家银行后,目前持有莱斯约40%股权,苏皇82%股份.

莱斯银行和苏格兰皇家银行2月均公布2011年出现巨额亏损.

巴克莱税前获利下降3%至59亿英镑(94亿美元),汇丰控股获利为219亿美元,是2011年获利最大的西方银行,受惠于亚洲、拉美和中东市场成长.(完)