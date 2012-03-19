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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:06 BJT

〔中国新债〕云南工业投资集团周四将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海3月19日电---中国云南省工业投资控股集团有限责任公司周一公告称,将于周四(22日)簿记
建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 云南工业      19        7       5   3/22簿记建档   中信银行     AA+       3/26       3/27    
 投资集团                                           民生银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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