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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:13 BJT

〔中国新债〕顺德供水公司下周二将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海3月19日电---中国佛山市顺德区供水有限公司周一公告称,将于下周二(27日)簿记
建档发行3亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 顺德供水       --        3      5   3/27簿记建档   兴业银行     AA-        3/28       3/29    
 公司                                               光大银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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