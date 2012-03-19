〔中国新债〕重庆银行10年期固息次级债,票面利率申购区间6.8%-7.3%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国地方性商业银行--重庆银行股份有限公司周一公告称,将于周二(20日)发行不超过8亿元人民币10年期固息次级债,票面利率的申购区间为6.80%-7.30%.
该期次级债所募资金将用于补充附属资本,提升资本充足率,并第五年末附发行人赎回权,主承销商为东海证券和南京银行(601009.SS).经联合资信评估有限公司评定,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级.
该期债券发行期为3月20日-21日,起息日、缴款日为3月21日.
截至2011年9月末,该行总资产1,222.33亿元,不良贷款率0.39%,拨备覆盖率459.73%,资本充足率11.73%,核心资本充足率9.00%.同年1-9月,该行实现利润总额14.76亿元,实现净利润11.29亿元.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有汉口银行、张家口银行、浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.
银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本等.(完)
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--整理 曲伟治; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。