〔中国新债〕重庆银行10年期固息次级债,票面利率申购区间6.8%-7.3%

路透上海3月19日电---中国地方性商业银行--重庆银行股份有限公司周一公告称,将于周二(20日)发行不超过8亿元人民币10年期固息次级债,票面利率的申购区间为6.80%-7.30%.

该期次级债所募资金将用于补充附属资本,提升资本充足率,并第五年末附发行人赎回权,主承销商为东海证券和南京银行(601009.SS).经联合资信评估有限公司评定,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级.

该期债券发行期为3月20日-21日,起息日、缴款日为3月21日.

截至2011年9月末,该行总资产1,222.33亿元,不良贷款率0.39%,拨备覆盖率459.73%,资本充足率11.73%,核心资本充足率9.00%.同年1-9月,该行实现利润总额14.76亿元,实现净利润11.29亿元.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有汉口银行、张家口银行、浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本等.(完)

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