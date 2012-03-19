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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:22 BJT

〔中国新债〕国开行周四将招标发行至多220亿固息金融债,期限五年

路透上海3月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(22日)招标发行总量不超过220亿元人民币固息金融债,期限五年。

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

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发行总量 不超过220亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 3月22日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 3月26日

起息日 3月26日

分销期 3月23日-26日

上市日 3月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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