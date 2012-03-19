〔中国新债〕国开行周四将招标发行至多220亿固息金融债,期限五年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(22日)招标发行总量不超过220亿元人民币固息金融债,期限五年。
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:
第14期
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发行总量 不超过220亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 3月22日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 3月26日
起息日 3月26日
分销期 3月23日-26日
上市日 3月30日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。