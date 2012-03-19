〔中国新股〕老百姓和益丰两家平价药店连锁IPO申请已进入证监会初审

路透上海3月19日电---中国证监会网站最新公布的A股首次公开发行(IPO)情况显示,国内两家知名的平价大药房连锁店--老百姓大药房和益丰大药房,以及国内廉价航空公司--上海吉祥航空公司近日均已上报IPO(首次公开发行)申请,进入证监会初审阶段.

网站显示,老百姓大药房连锁公司拟登陆上海证券交易所,其保荐人为瑞银集团UBSN.VX中国合资券商--瑞银证券;益丰大药房连锁拟登陆深圳证交所中小板,其保荐人为中信证券(600030.SS)(6030.HK).

上海吉祥航空拟在上海证交所上市,其保荐人为国泰君安证券公司.国内另一家廉价航空公司--春秋航空已抢先一步,正处于落实反馈意见中,其亦准备在上海证交所上市,保荐人为瑞银证券.

截止3月15日,证监会在审和过会待发企业共计531家,其中主板为314家.

老百姓和益丰均位于湖南,老百姓大药房在全国拥有门店600多家,2008年欧洲知名私募股权投资公司瑞典殷拓集团以8,200万美元资本入股老百姓,其2010年在国内药店销售额排行榜中排名第四.

益丰大药房拥有470多家直营门店,2010年销售额在药品零售企业中排名11位,其计划三年内开设连锁店1,000家.

证监会此前披露的新股发行审批程序是:在A股IPO审核流程包括受理材料后,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之后预先批露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月后召开发审会;在发审会及会后审核事项通过后,证监会最终核准发行.(完)