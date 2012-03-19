〔中国新股〕老百姓和益丰两家平价药店连锁IPO申请已进入证监会初审

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国证监会网站最新公布的A股首次公开发行(IPO)情况显示,国内两家知名的平价大药房连锁店--老百姓大药房和益丰大药房,以及国内廉价航空公司--上海吉祥航空公司近日均已上报IPO(首次公开发行)申请,进入证监会初审阶段.
网站显示,老百姓大药房连锁公司拟登陆上海证券交易所,其保荐人为瑞银集团UBSN.VX中国合资券商--瑞银证券;益丰大药房连锁拟登陆深圳证交所中小板,其保荐人为中信证券(600030.SS)(6030.HK).
上海吉祥航空拟在上海证交所上市,其保荐人为国泰君安证券公司.国内另一家廉价航空公司--春秋航空已抢先一步,正处于落实反馈意见中,其亦准备在上海证交所上市,保荐人为瑞银证券.
截止3月15日,证监会在审和过会待发企业共计531家,其中主板为314家.
老百姓和益丰均位于湖南,老百姓大药房在全国拥有门店600多家,2008年欧洲知名私募股权投资公司瑞典殷拓集团以8,200万美元资本入股老百姓,其2010年在国内药店销售额排行榜中排名第四.
益丰大药房拥有470多家直营门店,2010年销售额在药品零售企业中排名11位,其计划三年内开设连锁店1,000家.
证监会此前披露的新股发行审批程序是:在A股IPO审核流程包括受理材料后,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之后预先批露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月后召开发审会;在发审会及会后审核事项通过后,证监会最终核准发行.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。